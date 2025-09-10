China probará su defensa planetaria con misión contra asteroides

China pondrá a prueba sus capacidades de defensa espacial con una misión que simulará el desvío de un asteroide.

Según explicó Wu Weiren, diseñador jefe del programa de exploración lunar y miembro de la Academia de Ingeniería de China, el ensayo contempla el modelo "acompañar-impactar-acompañar", en el que una nave observadora recopilará información detallada del asteroide y luego una segunda nave lo impactará a unos 10 millones de kilómetros de la Tierra.

El objetivo es alterar la órbita del asteroide entre 3 y 5 centímetros, suficiente para reducir el riesgo de colisión con la Tierra durante varias décadas. Todo el proceso será monitoreado con tecnología de última generación para evaluar su efectividad.

Antecedentes de la defensa planetaria china

En los últimos años, la Administración Espacial Nacional de China (CNSA) ha impulsado proyectos de exploración y defensa contra asteroides cercanos a la Tierra.

El 29 de mayo, el país lanzó la misión Tianwen-2, que busca recolectar muestras del asteroide 2016 HO3 y estudiar el objeto de actividad cometaria 311P.

Estos avances posicionan a China como un actor clave en la cooperación internacional para la defensa planetaria, un tema que también ha sido abordado por otras agencias espaciales, como la NASA con su misión DART.