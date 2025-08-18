El equipo chino Tsinghua Hephaestus hizo historia al conquistar el inédito torneo de fútbol 5 contra 5 en los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides, venciendo por 1-0 al conjunto alemán HTWK Robots-Nao Devils.

Durante tres días, estos juegos mostraron un espectáculo sin precedentes: robots humanoides en acción deportiva, con jugadas sorprendentes, caídas espectaculares y hasta polémicas arbitrales. Además, en la categoría 3 contra 3, la Universidad de Agricultura de China se impuso con su equipo Shanhai sobre los alemanes de Offenburg.

