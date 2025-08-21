Black Myth presenta a Zhong Kui: el cazafantasmas se une a la exitosa saga china de videojuegos

La desarrolladora Game Science sorprendió a la industria gamer al anunciar Black Myth: Zhong Kui, la segunda entrega de su franquicia de videojuegos AAA inspirada en la mitología china.

El nuevo título toma como protagonista a Zhong Kui, el legendario cazador de fantasmas del folclore taoísta, y promete consolidar el liderazgo de China en el mercado global del gaming.

Del éxito de Wukong al cazafantasmas Zhong Kui

El anuncio se produjo exactamente un año después del lanzamiento de Black Myth: Wukong, juego que batió récords al vender más de 10 millones de copias en apenas tres días y que obtuvo premios internacionales como Mejor Juego de Acción y Voz del Jugador en The Game Awards 2024.

Ahora, con Zhong Kui, Game Science apuesta por expandir su universo narrativo con nuevos héroes, mecánicas de juego y tecnología de vanguardia, según explicó el fundador Feng Ji en la red social Weibo. "Queremos ofrecer cambios refrescantes y novedades, mientras reflexionamos sobre las deficiencias de nuestro primer proyecto", señaló.

Un fenómeno cultural y económico

El tráiler oficial, lanzado en YouTube por IGN y presentado en la Gamescom 2025 en Alemania, superó las 500.000 visualizaciones en menos de 10 horas, despertando entusiasmo entre gamers de todo el mundo.

La expectación fue tal que incluso impulsó el valor de acciones vinculadas al sector cultural y tecnológico en China.

Analistas destacan que la saga Black Myth ha dejado de ser solo un producto de entretenimiento para convertirse en un motor de confianza para inversionistas y un símbolo del poder creativo de China.

Videojuegos chinos en ascenso global

La expansión de títulos como Black Myth y Wuchang: Fallen Feathers marca un hito para los videojuegos de un solo jugador desarrollados en China, que comienzan a competir en igualdad de condiciones con grandes franquicias internacionales.

Según datos de la Asociación de Audio, Video y Publicaciones Digitales de China, los juegos chinos generaron ingresos en el extranjero por más de 18.560 millones de dólares en 2024, un aumento del 13,3% interanual.

Los fans ya anticipan una serie antológica que seguirá explorando la riqueza de la mitología china con gráficos de última generación y narrativas inmersivas. Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, Black Myth: Zhong Kui estará disponible para PC y consolas de nueva generación.