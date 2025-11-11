La tendencia conocida como “China-chic” está ganando fuerza en China, especialmente entre jóvenes que buscan reconectar con la estética tradicional del país. En ciudades como Shanghái, los estudios de fotografía y los servicios de organización de matrimonios reportan un aumento en la demanda de sesiones fotográficas y bodas de estilo chino inspiradas en trajes históricos, rituales antiguos y símbolos culturales.

El auge también llegó a la industria matrimonial. Más parejas optan por bodas de estilo chino, donde se destaca la simbología cultural y la integración de rituales tradicionales.

