Convocatoria 2026: últimos días para que colegios chilenos postulen a clases de chino
El Mineduc y la Fundación CLEC recibirán postulaciones hasta el 30 de septiembre para integrar profesores nativos en establecimientos del país.
El Ministerio de Educación (Mineduc), en conjunto con la Fundación CLEC, está en la recta final del proceso de postulación al Programa de chino mandarín 2026.
La convocatoria está dirigida a sostenedores de establecimientos educacionales con subvención estatal de todo el país, quienes podrán inscribirse en el sitio ingles.mineduc.cl hasta el 30 de septiembre.
Este programa permite que colegios y liceos reciban a docentes chinos de lengua y cultura para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes y fomentar el intercambio cultural entre Chile y China.
Los colegios que implementen la enseñanza del idioma chino podrán:
Los establecimientos que postulen deben comprometerse a:
La enseñanza del chino mandarín en Chile se enmarca en el memorándum de entendimiento firmado en 2004 entre ambos gobiernos.
Desde 2005, el Mineduc ha gestionado la llegada de profesores de este idioma a distintos establecimientos subvencionados, fortaleciendo el vínculo cultural y educativo entre Chile y China.
Para más información sobre requisitos y formularios, los sostenedores deben ingresar a ingles.mineduc.cl.