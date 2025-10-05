El turismo de cruceros por el río Yangtsé, el más largo de Asia, vive un auge que está atrayendo la atención mundial.

Según datos de las compañías operadoras, en la actual temporada alta el 70 % de los pasajeros son extranjeros, reflejando el creciente interés internacional por explorar esta vía fluvial icónica.

El auge de los cruceros por el río Yangtsé también está impulsado por la innovación tecnológica. Este año zarpó el primer barco impulsado por energía fotovoltaica, inaugurando la era "fotovoltaica+" en el turismo fluvial chino.

La tendencia se ve fortalecida por la política de tránsito sin visado de 240 horas y la reanudación de vuelos internacionales. Chongqing, uno de los principales puertos del recorrido, lidera en capacidad de cruceros interiores y recibe regularmente grupos turísticos de Europa y América.

LEER ARTICULO COMPLETO