E-Club enseñará cómo interactuar con la cultura china y no fallar en el intento

El Instituto Confucio Santo Tomás realizará una nueva sesión de su E-Club Chino titulada "Entendiendo el Gigante Asiático: claves para interactuar con la cultura china".

La actividad, que se realizará este jueves a las 18:00 vía Zoom y Facebook Live, estará a cargo de Andrés Ibáñez, académico especializado en lengua y cultura china.

El objetivo es entregar herramientas prácticas para mejorar la relación entre chilenos y China en contextos sociales y profesionales.

La importancia de las normas culturales en China

China posee un conjunto de prácticas culturales profundamente vinculadas al respeto, la armonía social y las relaciones interpersonales. Para quienes viajan, estudian o hacen negocios con el país asiático, entender estos códigos es clave.

Entre los temas que abordará el encuentro destacan la puntualidad, la forma correcta de saludar, el rol del lenguaje corporal y el trato hacia los mayores. Estos elementos suelen ser determinantes al momento de generar confianza y construir relaciones duraderas.

Ibáñez enfatiza que estas prácticas "no son simples formalidades, sino pilares fundamentales de la estructura social china", y que conocerlas permite interactuar con mayor naturalidad, incluso para quienes se acercan por primera vez al país.

El académico es nutricionista y magíster en Enseñanza del Chino Mandarín como Lengua Extranjera por la Universidad Normal del Este de China, en Shanghái.

Ha sido profesor en el Instituto Cervantes de Shanghái y actualmente es docente de idioma y cultura china en el Instituto Confucio Santo Tomás, además de colaborar con instituciones nacionales e internacionales. Su trayectoria le permite explicar las claves culturales de China desde la práctica cotidiana.

Cómo participar del E-Club Chino

La actividad es abierta a todo público. Quienes deseen participar vía Zoom deben inscribirse previamente en https://bit.ly/InscripcionEClubBuenasCostumbres. También estará disponible en Facebook Live, a través de la cuenta @ConfucioUST.