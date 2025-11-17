Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Efecto China: Alejandra Herrera y su aventura en el gigante asiático

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta semana, en Efecto China, conversamos con la actriz chilena Alejandra Herrera, quien viajó hace unas semanas a China y se instaló en Chengdú donde ha conocido diferentes aspectos de la cultura local.

También conocimos la historia de Tian Chai (@tian_yinyang), un ingeniero chileno de origen chino y que se dedica a crear contenido en redes sociales para difundir el pensamiento de China.

Y, como cada semana, Carla Morales Vallejos -del Instituto Confucio Santo Tomás- nos invitó a explicar el misticismo de las montañas sagradas de China.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados