Esta semana conversamos con la tesista chilena Karina Campos nos contó cómo fue dar el salto de ser mochilera a instalarse en el gigante asiático. Además aprendimos sobre el Taiji, un arte marcial que tiene una visión terapéutica con el director de la Escuela Chen Bing Taiji Academy, Alberto Catalán. Y, como en cada episodio, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos trae un trozo de China a nuestros oídos con los proyectos de reforestación en China que no sólo impactan al medioambiente, sino que también a la educación.

