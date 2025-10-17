Los Manuscritos de Seda de Zidanku, los textos más antiguos conocidos escritos sobre seda en China, pasaron oficialmente a formar parte de la colección del Museo de Hunan, en la ciudad de Changsha.

La Administración Nacional del Patrimonio Cultural organizó una ceremonia especial para celebrar la llegada de los volúmenes dos y tres, considerados piezas fundamentales de los Clásicos chinos.

Descubiertos en 1942 en una tumba del antiguo Estado de Chu, estos documentos representan una de las evidencias más tempranas del uso de la seda como soporte de escritura. Su hallazgo aportó nuevas perspectivas sobre la filosofía, la ciencia y la cultura del período preimperial chino.

