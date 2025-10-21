Durante su paso por Shanghái, el equipo de Efecto China tuvo la oportunidad de conocer de cerca el arte tradicional del recorte de papel, una expresión popular que forma parte esencial de la vida cotidiana en muchas regiones de China.

Transmitido de generación en generación, principalmente de madres a hijas, este arte combina técnicas precisas de corte y grabado para crear figuras simbólicas usadas en celebraciones, decoraciones o rituales.

Más que un trabajo manual, el recorte de papel es una forma de comunicar emociones, valores e historias que siguen inspirando a nuevas generaciones en toda China.

El periodista y director de Efecto China, Fabián Pizarro, nos muestra cómo quedó su propia versión hecha en manos de un artista de Yuyuan. ¿Qué te parece?

