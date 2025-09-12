Exposición "La huella de Venturelli" reunió a autoridades y comunidad en Antofagasta

Con la presencia de autoridades, representantes del sector público y privado, estudiantes y público general, se inauguró en Antofagasta la exposición "La huella de José Venturelli en 55 años de amistad entre Chile y China".

La muestra fue organizada por la Embajada de China en Chile, el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) y la Fundación José Venturelli, en la sede Santo Tomás de la capital regional.

El rector Exequiel Ramírez señaló que "es un orgullo albergar una exposición que une arte y diplomacia cultural, invitando a la comunidad de Antofagasta a ser parte de este diálogo entre Chile y China".

Una visión regional con proyección internacional

Durante la ceremonia, Marcia Rojas, directora regional Zona Norte de ProChile, destacó el potencial de Antofagasta más allá de la minería. "Es un territorio con energías limpias, ciencia, astronomía e identidad cultural. Si logramos transmitir todo esto, la relación con China puede crecer en nuevas direcciones", afirmó.

La jornada incluyó una presentación de Malva Venturelli, nieta del artista y directora de la Fundación José Venturelli, además de un conversatorio titulado "Educación, Cultura y Empleabilidad: Nuevas Fronteras en la Relación Chile-China".

José Venturelli: arte como puente entre culturas

El pintor chileno José Venturelli vivió en China desde 1952, donde fue cercano a líderes como Mao Zedong y Zhou Enlai. Se desempeñó como profesor en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing y su obra, marcada por el diálogo entre el expresionismo latinoamericano y el arte tradicional chino, se consolidó como un referente de diplomacia cultural.

"Este año celebramos 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China, y Venturelli es una figura clave en ese vínculo", señaló Malva Venturelli al presentar la itinerancia de la muestra.

Una exposición itinerante y gratuita

La exhibición reúne 35 obras entre reproducciones y fotografías distribuidas en tres ejes: "Memoria y clamor de un pueblo", "Retratos de pueblos hermanos" y "Paisajes al encuentro".

Se mantendrá abierta al público durante un mes en Santo Tomás Antofagasta (Av. Iquique #3991), con entrada gratuita.

Tras su paso por Copiapó y Antofagasta, continuará en Viña del Mar (30 de septiembre), Valdivia (7 de octubre) y Santiago (26 de noviembre), en el marco de los 18 años del ICST y de la conmemoración de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China.