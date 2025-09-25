Festival Internacional de Cine de Pingyao proyectará 53 películas de 25 países y regiones

El IX Festival Internacional de Cine de Pingyao se inauguró en la ciudad antigua de Pingyao, en la provincia septentrional china de Shanxi, con una programación que incluye la proyección de 53 películas de 25 países y regiones.

Como parte del festival se presentarán por primera vez en la parte continental de China obras de países y regiones como Nigeria, Irak, Noruega, Japón, Irán, Brasil, Singapur y Bulgaria, además de varias cintas chinas. Más de la mitad de los filmes tendrán su estreno en Asia durante el evento, mientras que para el 30 por ciento será su premier a nivel mundial.

Con el tema "Punto de reunión", el festival se prolongará hasta el 30 de septiembre y se centrará en descubrir y promover obras excepcionales de directores jóvenes, especialmente de países emergentes y en desarrollo.

Fundado en 2017, el certamen se celebra cada año en Pingyao, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Su objetivo es mejorar la comunicación entre cineastas de todo el mundo para promover la creación cinematográfica global.

A lo largo de su historia, el festival ha atraído a más de 5.000 cineastas y 450 obras de más de 50 países y regiones, así como a dos millones de turistas nacionales y extranjeros.