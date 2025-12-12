Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Generación Z en China: Entre apps, inteligencia artificial y el movimiento "Tang Ping"

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La educación en el gigante asiático está experimentando una transformación radical impulsada por sus protagonistas más jóvenes. La denominada Generación Z, que comprende a los nacidos entre 1995 y 2010, está redefiniendo los límites entre el aprendizaje tradicional y la innovación digital.

En conversación con Efecto China, Carla Morales Vallejo, del Instituto Confucio Santo Tomás, explicó que si bien el país mantiene una de las estructuras educativas más exigentes del mundo, las formas de abordar el estudio han cambiado drásticamente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados