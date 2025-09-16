La Gran Pagoda del Ganso Salvaje, ubicada en Xi’an, es uno de los símbolos más importantes de la antigua Ruta de la Seda. Construida en el año 652 d.C. para resguardar textos y estatuas budistas traídas desde la India por el monje Xuanzang, se levanta con siete pisos dentro del Templo de la Gran Misericordia. En 2014 fue reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y hoy es una de las principales atracciones históricas de China.

LEER ARTICULO COMPLETO