La comunidad de Manuel Bustos celebró la inauguración de la Plaza Alejandro Flores, un espacio largamente esperado que ahora se convierte en punto de encuentro y recreación para las familias del sector. La concreción de esta obra fue posible gracias al Fondo de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda, junto al apoyo de la Colonia China - Chung Wha y la Fundación Junto al Barrio, quienes con su compromiso contribuyeron a materializar un proyecto que simboliza colaboración y resiliencia comunitaria.

LEER ARTICULO COMPLETO