Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.9°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Inauguran la Plaza Alejandro Flores, testimonio de la cooperación sino-chilena en reconstrucción social

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La comunidad de Manuel Bustos celebró la inauguración de la Plaza Alejandro Flores, un espacio largamente esperado que ahora se convierte en punto de encuentro y recreación para las familias del sector. La concreción de esta obra fue posible gracias al Fondo de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda, junto al apoyo de la Colonia China - Chung Wha y la Fundación Junto al Barrio, quienes con su compromiso contribuyeron a materializar un proyecto que simboliza colaboración y resiliencia comunitaria.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados