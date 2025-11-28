Los Labubus debutaron en el desfile de Acción de Gracias de Nueva York

Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron el jueves en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York.

La carroza que transportaba a dos de estas gigantescas figuras, bautizadas como Labubu y Mokoko -el primero de color marrón y el segundo con pelaje rosa y nariz en forma de corazón- se paseó entre las calles de la Gran Manzana bajo el lema 'Friendsgiving in Pop City'-

Labubu abrazaba a un rascacielos de regalos mientras Mokoko permanecía sentado sobre un regalo gigante, y ambos estuvieron acompañados por un grupo de pequeños Labubus distribuidos a lo largo de la carroza.

Estos juguetes, que se comercializan principalmente en cajas sorpresa, han ganado popularidad en el último año, no solo entre los más pequeños sino también entre jóvenes que los usan como complemento en sus bolsos, llaveros o mochilas.