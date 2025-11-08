Síguenos:
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Webinar celebrará los 100 años del Museo del Palacio Imperial de Beijing

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actividad gratuita reunirá a especialistas en patrimonio cultural chino y contará con la participación del profesor Li Ji.

Webinar celebrará los 100 años del Museo del Palacio Imperial de Beijing
 Solomon Yu en Unsplash
La Fundación CLEC realizará el próximo 25 de noviembre se realizará el Webinar Especial "Chino+" en conmemoración del centenario del Museo del Palacio Imperial de Beijing, también conocido como la Ciudad Prohibida.

El encuentro será transmitido vía Zoom y tendrá como invitado principal al profesor Li Ji, presidente honorario de la Fundación del Patrimonio Cultural del Palacio Imperial de Beijing. La actividad es abierta al público y busca acercar la historia y el arte de uno de los museos más emblemáticos de China a audiencias latinoamericanas.

El Museo del Palacio Imperial de Beijing es considerado una pieza clave del patrimonio cultural de China. Ubicado en el corazón de la antigua Ciudad Prohibida, el recinto cumple 100 años como museo preservando colecciones imperiales que abarcan más de seis siglos de historia.

Este es el enlace de inscripción a Zoom

 

¿Quién es el profesor Li Ji?

Li Ji es una figura reconocida en la investigación y preservación de la cultura tradicional china. Como presidente honorario de la Fundación del Patrimonio Cultural del Palacio Imperial de Beijing, ha impulsado iniciativas para la restauración, digitalización y difusión del legado histórico del recinto.

Su participación permitirá contextualizar la importancia del museo en la historia moderna de China y su papel en la educación cultural a nivel mundial.

Para observadores en Chile y América Latina, el centenario del Museo del Palacio Imperial de Beijing abre una oportunidad para explorar:

  • La evolución de la conservación del patrimonio cultural de China.
  • El rol de los museos en la diplomacia cultural.
  • Nuevas formas de cooperación académica y cultural entre Chile y China.

En los últimos años, universidades y centros culturales chilenos han ampliado sus actividades vinculadas a historia, arte y lengua china, por lo que este webinar se enmarca en un interés creciente por la formación intercultural.

Cómo participar

La inscripción es gratuita y abierta al público. Solo se requiere completar el formulario en el enlace oficial de Zoom.

  • Fecha: 25 de noviembre
  • Hora: 11:00 (GMT-3)
  • Modalidad: Virtual vía Zoom
  • Invitado principal: Prof. Li Ji

