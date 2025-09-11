Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.3°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chile suma innovación tecnológica a su relación con China

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En un contexto de crecimiento del comercio de servicios entre Chile y China, un emprendimiento nacional dio un paso clave hacia la internacionalización. La empresa Tar System, fundada por el chileno Rafael Prieto, desarrolló un chip inteligente que permite garantizar la trazabilidad y autenticidad de productos de alto valor, una solución que debutará en el competitivo mercado chino a fines de 2025.

El sistema combina un chip de seguridad con una aplicación móvil que funciona en cualquier smartphone. A diferencia de los códigos QR, que pueden ser alterados, la información de este chip se almacena en la nube y no puede ser modificada.

El primer producto en exportarse con esta innovación serán las cerezas chilenas premium, cuyo lanzamiento oficial en China se realizará en noviembre con la presencia de autoridades y representantes diplomáticos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados