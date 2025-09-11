En un contexto de crecimiento del comercio de servicios entre Chile y China, un emprendimiento nacional dio un paso clave hacia la internacionalización. La empresa Tar System, fundada por el chileno Rafael Prieto, desarrolló un chip inteligente que permite garantizar la trazabilidad y autenticidad de productos de alto valor, una solución que debutará en el competitivo mercado chino a fines de 2025.

El sistema combina un chip de seguridad con una aplicación móvil que funciona en cualquier smartphone. A diferencia de los códigos QR, que pueden ser alterados, la información de este chip se almacena en la nube y no puede ser modificada.

El primer producto en exportarse con esta innovación serán las cerezas chilenas premium, cuyo lanzamiento oficial en China se realizará en noviembre con la presencia de autoridades y representantes diplomáticos.

