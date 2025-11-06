China consolida cadena completa de suministro de litio en medio del auge de los vehículos eléctricos

China ha desarrollado un sistema industrial completo para el suministro de productos de litio, abarcando desde la extracción y procesamiento hasta el reciclaje, según informó la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos del país.

La producción de carbonato e hidróxido de litio, esenciales para las baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, mantiene a China como líder mundial en este sector estratégico.

De acuerdo con la asociación, entre enero y septiembre de este año China produjo cerca de 588.000 toneladas de carbonato de litio y 303.000 toneladas de hidróxido de litio, dos insumos fundamentales en la fabricación de baterías de iones de litio.

Este liderazgo no es casual: la industria local ha desarrollado una cadena de suministro de litio integrada, que abarca desde el acceso a materias primas hasta el reciclaje de baterías usadas.

Lin Ruhai, representante de la entidad, señaló que el país ha logrado una escala industrial completa que permite sostener su crecimiento en dos sectores clave: los vehículos de nueva energía y el almacenamiento energético.

Auge de los vehículos eléctricos en China

En 2024, la producción y ventas de vehículos de nueva energía (VNE) en China superaron los 12 millones de unidades, manteniendo su liderazgo mundial por décimo año consecutivo.

Este mercado interno robusto impulsa la innovación tecnológica, la demanda de litio y la expansión de fabricantes de baterías.

Para países como Chile, principal productor de litio a nivel global y socio estratégico en esta industria, la evolución china es relevante. La creciente capacidad tecnológica del gigante asiático influye directamente en la cadena de valor, los precios y las oportunidades de cooperación.