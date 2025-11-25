China crea la mayor flota de cruceros de Asia

China Tourism Group, junto a otros turoperadores estatales, conformó en Shanghái la nueva firma Huaxia International Cruise, una empresa conjunta que operará la mayor flota de cruceros de Asia, en un movimiento que busca revitalizar un sector que vuelve a crecer con fuerza tras varios años de contracción.

Según medios chinos, la integración reúne las operaciones de cruceros de cuatro compañías estatales, que actualmente poseen cinco embarcaciones con una capacidad combinada superior a los 16.000 pasajeros. Entre los buques destacan los llamados "supercruceros de lujo", como el Adora Magic City y el Nanhai Dream.

Una flota en expansión

De acuerdo con el portal económico Yicai, la creación de Huaxia International Cruise situará a China por encima de la japonesa NYK Cruises, convirtiéndose en el actor más grande del sector en Asia.

El crecimiento no se detiene ahí: para este año está previsto el ingreso del Adora Flora City, que será fletado como parte de la nueva flota, fortaleciendo aún más la posición china en el mercado regional de cruceros.

Entre 2008 y 2017, China vivió su "época dorada" en el rubro, llegando a ser el segundo mayor emisor de turistas en cruceros después de Estados Unidos. En ese período, el sector registró crecimientos anuales de hasta un 50 %.

Hoy, los analistas prevén un nuevo ciclo de expansión impulsado por:

Políticas de exención de visado aplicadas por Pekín.

La recuperación del turismo doméstico y regional.

El creciente interés por rutas marítimas dentro de Asia.

Durante los primeros tres trimestres de 2024, los puertos chinos recibieron 344 cruceros, un 17% más que el año anterior, movilizando un 28 % más de pasajeros.