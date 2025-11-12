Síguenos:
Ecoaldeas en China: fusión entre vida sostenible, agroturismo y sabiduría ancestral

Publicado:
En las zonas rurales de China está floreciendo un movimiento que busca un equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza: las ecoaldeas. Estos proyectos no solo están revitalizando el campo, sino que también se han convertido en centros de educación ambiental, turismo sostenible y vida comunitaria. Para entender este fenómeno, Carla Morales, del Instituto Confucio Santo Tomás, explicó en Efecto China qué son y cómo funcionan estas comunidades.

