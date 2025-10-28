Síguenos:
El "Efecto China" en la energía eólica: De la tradición milenaria al liderazgo mundial y su nexo con Chile

Publicado:
En este nuevo capítulo de Efecto China, el viento se transformó en protagonista. No solo como un fenómeno natural, sino como una fuerza que impulsa turbinas, enciende hogares y simboliza transformación.

"China es actualmente el país con mayor capacidad instalada de energía eólica en el mundo", explicó Carla Morales Vallejos, periodista del Instituto Confucio Santo Tomás, quién nos contó cómo el gigante de Asia usa esta energía y su conexión con Chile.

