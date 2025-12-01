La mayor base de I+D de Volkswagen fuera de Alemania ya opera en China

La Compañía de Tecnología del Grupo Volkswagen China (VCTC) inauguró nuevos talleres de pruebas en Hefei, provincia de Anhui, completando la expansión principal de su centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en el país asiático.

Con ello, el gigante alemán consolida en China su primera y mayor base integrada de desarrollo fuera de Alemania, un movimiento clave en el mercado automotor más competitivo del mundo.

La ampliación convierte a Hefei en un nodo central de la estrategia de Volkswagen en China. El complejo, que abarca cerca de 100.000 metros cuadrados, suma más de 100 laboratorios avanzados, con funciones que cubren desde integración de software y hardware hasta pruebas de baterías, tren motriz y validación completa de vehículos.

Según la compañía, estas nuevas instalaciones permitirán reducir en 30% el tiempo total de desarrollo de un vehículo, un factor crucial en un mercado donde la innovación rápida es decisiva.

"Desarrollo en China para China"

Ralf Brandstaetter, presidente y CEO de Grupo Volkswagen China, destacó que el fortalecimiento del centro en Hefei responde directamente a las necesidades del consumidor chino, quien exige ciclos de innovación más acelerados.

"China es el mercado automotor más competitivo del mundo, y nuestros clientes aquí esperan innovación rápida y calidad impecable", señaló.

"Al expandir nuestra presencia en Hefei, fortalecemos nuestra capacidad para responder rápidamente y moldear tecnologías directamente donde serán utilizadas", agregó.

La palabra clave Volkswagen China se refuerza en esta estrategia, que apunta a un desarrollo más local, ajustado al ecosistema tecnológico chino y a la fuerte competencia de marcas de vehículos eléctricos del país.

De software a vehículos eléctricos

Con esta expansión, Volkswagen China ya opera un sistema completo de I+D de extremo a extremo, que integra:

desarrollo de software,

pruebas de hardware,

validación vehicular,

fabricación de vehículos de nueva energía,

ventas y servicios.

El centro VCTC inició operaciones en enero de 2024, sumándose a un ecosistema que Volkswagen ha consolidado en Hefei a lo largo de los últimos años.

China es el principal mercado de vehículos eléctricos del mundo, y muchas de las tecnologías desarrolladas allí, incluyendo las de Volkswagen, terminan influenciando la oferta que llega a países como Chile, donde la electromovilidad avanza con fuerza, especialmente en transporte público.

La expansión de Volkswagen China en I+D también refuerza la tendencia global de fabricar y diseñar autos directamente en Asia, acelerando la competencia tecnológica a nivel internacional.