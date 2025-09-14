Más de 80 mil empresarios participaron en la Feria de Inversión y Comercio en Xiamen

La 25ª Feria Internacional de Inversión y Comercio de China (CIFIT) concluyó este 11 de septiembre en la ciudad de Xiamen, con la participación de más de 80 mil empresarios de 123 países y regiones.

Organizada por el Ministerio de Comercio de China, la feria se ha consolidado como la plataforma más importante para la promoción de inversiones internacionales y la cooperación económica con China, país que hoy es socio clave de más de 150 naciones.

En total, se firmaron 1.154 proyectos de inversión por un monto estimado de 6,44 billones de yuanes, lo que refleja el interés global por aprovechar las oportunidades en el mercado chino.

La CIFIT 2025 tuvo como país invitado a Reino Unido, que instaló un pabellón nacional de 400 metros cuadrados y llevó una delegación de más de 260 representantes, siendo su participación más numerosa hasta la fecha.

Chile y otros países latinoamericanos también estuvieron presentes, en un contexto donde la relación China–América Latina cobra cada vez más protagonismo en comercio, turismo e inversiones.

Cerca de 90 países de la iniciativa de la Franja y la Ruta participaron en el evento. Se realizaron foros y encuentros dedicados al desarrollo sostenible y a la cooperación en infraestructura y servicios, marcando un espacio de diálogo estratégico para los socios internacionales.

Una de las novedades de esta edición fue el fortalecimiento de la plataforma digital "CIFIT en la nube", que permitió más de 18 mil reuniones virtuales de negocios y la publicación de más de 4.300 proyectos de inversión.

Además, se presentaron 32 informes clave, incluyendo el Informe Mundial de Inversiones 2025 y el Informe sobre Inversión Extranjera en China 2025, con indicadores inéditos sobre tendencias globales.