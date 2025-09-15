La construcción del puente colgante sobre el canal sur del río Yangtsé, en Zhangjinggao, dio un nuevo paso histórico: la torre principal sur superó los 300 metros de altura. Una vez finalizada, alcanzará los 350 metros, consolidándose como parte del puente colgante en construcción de mayor longitud del mundo, clave para la conectividad en el este del país asiático.

El puente de Zhangjinggao conectará las ciudades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao, mejorando la circulación en una zona estratégica de la provincia de Jiangsu. Con este desarrollo, China busca reforzar su infraestructura de transporte en torno al río Yangtsé, uno de los corredores fluviales más importantes del país.

La torre principal sur alcanzará una altura final de 350 metros, lo que la convierte en una de las más altas jamás construidas para un puente colgante. Este diseño permitirá sostener el tramo colgante de mayor longitud en construcción a nivel global.

LEER ARTICULO COMPLETO