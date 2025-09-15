Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago11.5°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

China avanza en la construcción del puente colgante más largo del mundo

Publicado: | Fuente: Xinhua
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La construcción del puente colgante sobre el canal sur del río Yangtsé, en Zhangjinggao, dio un nuevo paso histórico: la torre principal sur superó los 300 metros de altura. Una vez finalizada, alcanzará los 350 metros, consolidándose como parte del puente colgante en construcción de mayor longitud del mundo, clave para la conectividad en el este del país asiático.

El puente de Zhangjinggao conectará las ciudades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao, mejorando la circulación en una zona estratégica de la provincia de Jiangsu. Con este desarrollo, China busca reforzar su infraestructura de transporte en torno al río Yangtsé, uno de los corredores fluviales más importantes del país.

La torre principal sur alcanzará una altura final de 350 metros, lo que la convierte en una de las más altas jamás construidas para un puente colgante. Este diseño permitirá sostener el tramo colgante de mayor longitud en construcción a nivel global.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados