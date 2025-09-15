China establece reserva natural en Huangyan Dao para proteger arrecifes de coral

La Administración Nacional de Silvicultura y Praderas de China anunció la creación de la reserva natural nacional de Huangyan Dao, ubicada en la ciudad insular de Sansha, en la provincia de Hainan.

El área protegida abarca 3.523,67 hectáreas y tiene como principal objetivo conservar el ecosistema de arrecifes de coral.

El Consejo de Estado de China aprobó la solicitud presentada por el Ministerio de Recursos Naturales, lo que permite formalizar el establecimiento de esta zona protegida, clave para mantener la diversidad y sostenibilidad ecológica en el Mar de China Meridional.

La reserva natural nacional se divide en dos zonas:

Zona núcleo: 1.242,55 hectáreas destinadas a la protección estricta del ecosistema.

Zona experimental: 2.281,12 hectáreas que permitirán investigaciones científicas y actividades de monitoreo ambiental.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura busca equilibrar la protección de la biodiversidad con el desarrollo de estudios científicos.

Los arrecifes de coral son fundamentales para la vida marina, ya que albergan gran diversidad de especies y actúan como barreras naturales frente a tormentas y marejadas. En el caso de Huangyan Dao, su conservación es considerada estratégica no solo para China, sino también para la región.

Con la creación de esta reserva, China refuerza su papel en la protección ambiental y en la gestión sostenible de los recursos marinos. La medida se enmarca en una tendencia global que busca ampliar las áreas marinas protegidas, alineándose con compromisos internacionales de conservación.