China lidera récord mundial de instalaciones solares en 2025

Las instalaciones solares globales crecieron un 64% en la primera mitad de 2025, alcanzando los 380 gigavatios (GW) de nueva capacidad fotovoltaica, según un informe del laboratorio de ideas independiente Ember.

El salto es relevante porque el año pasado la cifra de 350 GW se alcanzó recién en septiembre, mientras que este año se logró en junio.

La energía solar se confirma así como la fuente de generación eléctrica de más rápido crecimiento, con cuatro años consecutivos de expansión acelerada.

China duplica al resto del mundo

El reporte subraya que China instaló 256 GW entre enero y junio de 2025, más del doble de la capacidad implementada por el resto del planeta (124 GW). En total, el gigante asiático representó el 67% de las nuevas instalaciones solares globales.

Después de China, Estados Unidos fue el segundo país con mayor capacidad instalada, seguido por India. En contraste, Alemania y Brasil mostraron descensos en su ritmo de nuevas plantas solares.

El informe también destaca el crecimiento en África, donde las importaciones de paneles chinos aumentaron un 60% en el último año. Sin embargo, la falta de datos oficiales dificulta medir con precisión la magnitud de su implementación.

"El auge de la implementación en mercados clave y la rápida expansión de China impulsan las instalaciones globales a nuevos máximos", señaló Nicolas Fulghum, analista de Ember. La organización destaca que la energía solar no solo está transformando el sistema eléctrico mundial, sino que también ofrece independencia frente a los combustibles fósiles en tiempos de volatilidad de los mercados.

Con estas cifras, 2025 se perfila como un año clave en la transición hacia un modelo energético más limpio y sustentable.