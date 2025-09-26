CGTN y el sistema de Naciones Unidas en China celebran el 80º aniversario del organismo con la campaña ONU a los 80 con China y la exposición visual juvenil global "Un mundo: un futuro compartido", que busca aumentar el apoyo al papel central del organismo en los asuntos globales, fomentar un sistema de gobernanza más justo y equitativo e impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

LEER ARTICULO COMPLETO