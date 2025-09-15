Síguenos:
Cuatro sitios de riego en China entran al Patrimonio Mundial

| Periodista Digital: Xinhua

El sistema Chishan, las terrazas de arroz Hani en Yuanyang, Jianjiangyan y los canales de Yongding se suman al registro internacional de estructuras históricas de riego.

 Xinhua
Efecto China
Cuatro sitios de riego de China fueron incorporados a la lista de Patrimonio Mundial de Estructuras de Riego, según informó el Ministerio de Recursos Hídricos del país asiático.

La designación fue anunciada durante la 76ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Comisión Internacional de Riego y Drenaje (ICID), celebrada en Kuala Lumpur, Malasia.

Los lugares reconocidos son el Sistema de Riego del Lago Chishan, las Terrazas de Arroz de los Hani en Yuanyang, el Sistema de Riego de Jianjiangyan y los Antiguos Canales del Río Yongding en Mentougou.

Con estas incorporaciones, China alcanza un total de 42 sitios inscritos en el registro internacional, lo que refuerza su papel en la preservación de técnicas de gestión del agua de valor histórico y científico.

La ICID creó esta lista en 2014 con el objetivo de identificar, proteger y promover sistemas de riego con relevancia histórica, cultural y tecnológica.

Los sitios seleccionados son reconocidos no solo por su antigüedad, sino también por su aporte a la seguridad alimentaria, la organización comunitaria y la innovación en la gestión del agua.

