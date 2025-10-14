China, que durante años fue sinónimo de densas nubes de esmog y contaminación atmosférica, ha logrado una de las transformaciones ambientales más rápidas y significativas de la historia reciente. En menos de una década, el país pasó de ser un símbolo de la polución a convertirse en un referente mundial en políticas de aire limpio, un cambio que ha mejorado drásticamente la calidad de vida de millones de personas.

Carla Morales, experta del Instituto Confucio Santo Tomás, detalló en Efecto China este giro radical y cuál fue su punto de partida.

LEER ARTICULO COMPLETO