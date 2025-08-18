Esta semana en Efecto China conversamos con el cientista político Ignacio Araya sobre la seguridad y cómo este también es un factor en las relaciones entre el gigante asiático y América Latina. Además, Lilian Espinoza, directora del Instituto Confucio Santo Tomás supimos de cómo ha sido la transición del aula tradicional al aula virtual y cómo ha abierto oportunidades en al enseñanza del chino mandarín. Como cada semana, Carla Morales Vallejos, de Confucio Santo Tomás, nos enseñó por qué el chino se escribe en caracteres.

