Esta semana conversamos con el director de la Academia China Yige, Benjamín Bruna, quien nos contó esta nueva oferta para ampliar tus conocimientos sobre China gracias a la cultura y las artes del gigante asiático.

Además, el director de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Girado, conversó con nosotros desde Argentina para explicarnos cómo ha sido el camino de la República Popular China hacia la independencia.

Y como cada semana, en esta oportunidad Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos respondió por qué los caracteres chinos están de moda en el mundo.

