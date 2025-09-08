Esta semana conversamos con Isabel Araya, antropóloga e investigadora que realizó un estudio en terreno en Arica para descifrar el origen de la migración china a la puerta norte de Chile.

También conversamos con el director de Núcleo Milenio ICLAC, Francisco Urdinez, sobre un nuevo convenio que permitirá identificar los puntos de encuentro entre el conocimiento de China y la investigación de la Antártica.

Y como todas las semanas, Carla Morales Vallejos -del Instituto Confucio Santo Tomás- nos enseñó cómo se construyen los nombres en China y cuál es su significado.

LEER ARTICULO COMPLETO