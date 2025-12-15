Esta semana en Efecto China conversamos con el expresidente Eduardo Frei a propósito de los 55 años de relaciones diplomáticas con el gigante asiático. El exmandatario explicó el viaje a través de estos años y cómo debería proyectarse para el futuro.

Y como todas las semanas, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos habló del activismo ambiental entre los jóvenes chinos y cómo se aborda la consigna de "El futuro es verde".

