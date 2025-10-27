En Efecto China, esta semana conocimos de cerca cómo se realiza en Chile la competencia de botes de dragón, una tradición milenaria de China con la presidenta de la Federación Chilena de Canotaje, Mónica Hernández.

En el especial de los 55 años de relaciones bilaterales, en este capítulo conversamos con el exembajador en China Luis Schmidt, quien nos contó su experiencia en el gigante asiático.

Y en el espacio del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, Carla Morales Vallejos nos habló de cómo China aprovecha el viento para convertirlo en motor esencial de su transición energética.

