Efecto China: La evolución de la enseñanza del chino mandarín en Perú

Publicado:
Llévatelo:
Esta semana en Efecto China conversamos con Rubén Tang, fundador y el primer director del Instituto Confucio de la Universidad Católica de Perú, con quien conocimos sobre cómo ha evolucionado la enseñanza del chino mandarín en el país vecino. También abordamos la globalización económica y el empuje de China junto a Sebastián Schulz, sociólogo y especialista en estudios chinos de la Universidad Nacional de La Plata. Y en la sección de cada semana, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, aprendimos de los puentes que existen entre la cultura de China y las raíces de nuestra región.

LEER ARTICULO COMPLETO

