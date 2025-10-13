Esta semana, en Efecto China, conversamos con la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, quien nos contó sobre la nueva flota de buses eléctricos de dos pisos que abastecerán a la red pública capitalina.

En el ciclo de entrevistas por los 55 años de relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y Chile, la subsecretaria Claudia Sanhueza nos habló de historia y proyección.

Y en la sección del Instituto Confucio Santo Tomás, Carla Morales Vallejo nos enseñó sobre la lucha en China contra la contaminación del aire.

LEER ARTICULO COMPLETO