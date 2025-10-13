Síguenos:
Efecto China: Los buses eléctricos de dos pisos que llegan a Santiago

Esta semana, en Efecto China, conversamos con la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, quien nos contó sobre la nueva flota de buses eléctricos de dos pisos que abastecerán a la red pública capitalina.

En el ciclo de entrevistas por los 55 años de relaciones diplomáticas entre el gigante asiático y Chile, la subsecretaria Claudia Sanhueza nos habló de historia y proyección.

Y en la sección del Instituto Confucio Santo Tomás, Carla Morales Vallejo nos enseñó sobre la lucha en China contra la contaminación del aire.

