Esta semana, en Efecto China, conversamos con la investigadora Paula Cabrera sobre una exposición de artesanía china que organiza el Museo de Arte Moderno.

En el ciclo de entrevistas por los 55 años de relaciones diplomáticas, el exembajador Fernando Reyes Matta nos explicó los acercamientos culturales y políticos entre ambos países.

Y con Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, aprendimos sobre los verbos en chino mandarín.

