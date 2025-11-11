Síguenos:
Efecto China: Nuevos puentes culturales

Esta semana hablamos con el director de Relaciones Internacionales de la Usach, René Garrido, sobre otro puente cultural: la donación de libros por parte de la Universidad de Zhejiang a la Universidad de Santiago.

También conversamos con Lilian Espinoza, directora del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, institución que celebra sus 18 años de vida.

Y como cada semana, en esta oportunidad viajamos con Carla Morales Vallejos a las zonas rurales de China para conocer las ecoaldeas que están transformando el turismo rural.

