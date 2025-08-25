Síguenos:
Efecto China: Pablo de Rokha y su vínculo con el gigante asiático

Publicado:
Llévatelo:
En Efecto China, esta semana conversamos con el magister en Historia José Miguel Vidal, quien nos contó sobre los archivos chinos a los que tuvo acceso para explicar el rol del artista chileno Pablo de Rokha en el gigante asiático.

Además, supimos de la tercera versión dela Expoindustria Chile-China 2025 que reunirá 200 inversores chinos con empresas de nuestro país. Los detalles los conocemos con su coordinadora Lina Song.

Y como todas las semanas, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos habló de la caligrafía china, especialmente sobre su arte, mente y espíritu.

