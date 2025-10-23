El libro de Gustavo Girado, único de América Latina en bibliografía mundial sobre estudios de China

El libro "Un mundo made in China", del economista y profesor argentino Gustavo Girado, fue incluido como la única obra latinoamericana en la nueva Bibliografía Recomendada para la Investigación de Estudios Mundiales de China, presentada durante la Segunda Conferencia Mundial de Estudios de China, celebrada en Shanghái.

El evento, que reunió a académicos y expertos de todo el mundo, destacó la relevancia de los Estudios Mundiales de China como campo interdisciplinario para comprender la transformación del país desde una perspectiva histórica y contemporánea.

La bibliografía fue elaborada por la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la Biblioteca Nacional de China, la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái y la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín.

En total, 54 obras académicas publicadas en las últimas dos décadas fueron seleccionadas por su aporte teórico al estudio de China.

De ellas, 14 pertenecen a autores chinos y 40 a investigadores de 16 países distintos, en nueve idiomas. El libro de Girado representa a Argentina y a toda América Latina, en una lista dominada por publicaciones provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia.

"Un mundo made in China"

Publicado originalmente en Argentina, el libro analiza cómo el fenómeno "Made in China" ha redefinido las cadenas industriales globales, los patrones de comercio y la cultura del consumo, estableciendo una red de interdependencia que ha convertido a China en un actor central del siglo XXI.

A través de un enfoque económico y social, Girado explica cómo la expansión productiva china ha influido en todos los continentes, incluyendo América Latina, donde el país asiático se ha consolidado como principal socio comercial.

La inclusión del trabajo de Gustavo Girado en esta bibliografía internacional refleja el creciente reconocimiento del pensamiento académico latinoamericano dentro del campo de los estudios sobre China.