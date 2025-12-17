Embajada china donó notebooks a escuela rural de Chiloé

La cooperación educativa entre China y Chile sumó un nuevo hito en el sur del país. La Embajada de China en Chile concretó la donación de 15 computadores portátiles a la Escuela Vínculos de Chiloé, iniciativa que permitirá fortalecer el acceso a herramientas digitales para estudiantes de una comunidad educativa con alta necesidad de renovación tecnológica.

La entrega fue posible luego de que, hace algunos meses, un profesor del establecimiento tomara contacto a través de Instagram para exponer la urgencia de actualizar los equipos informáticos disponibles en la escuela.

A partir de esa gestión, se activó una coordinación que derivó en el apoyo de Huawei, empresa tecnológica china de alcance global, que facilitó la adquisición de los notebooks.

Este tipo de acciones reflejan cómo la cooperación sino-chilena puede traducirse en beneficios concretos a nivel local, especialmente en áreas estratégicas como la educación y la inclusión digital.

"Hoy, un clic; mañana, un futuro lleno de oportunidades", señaló la embajada que subrayó el valor de la tecnología como herramienta de transformación social.

La donación se suma a otras iniciativas de colaboración entre China y Chile en ámbitos como innovación, conectividad y desarrollo humano, reforzando el vínculo bilateral más allá del comercio y la diplomacia, con impacto directo en comunidades regionales como Chiloé.