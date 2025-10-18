España abre convocatoria para los Premios Cátedra China 2025
El galardón reconoce a empresas, instituciones y personas que impulsan el entendimiento y las relaciones entre España y China; las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de diciembre.
El Grupo Cátedra China anunció la convocatoria de la IX Edición de los Premios Anuales Cátedra China, los reconocimientos más destacados en España dedicados a promover el fortalecimiento de las relaciones entre España y China.
El presidente de la institución, Marcelo Muñoz, informó que el plazo para presentar candidaturas se mantendrá abierto hasta el 16 de diciembre de 2025.
Las postulaciones deben enviarse al correo premios@catedrachina.com, y los resultados se darán a conocer durante la primera semana de enero de 2026.
La ceremonia oficial de entrega se celebrará en febrero de 2026, con la presencia de figuras relevantes del ámbito diplomático, académico y empresarial de ambos países.
Los Premios Cátedra China 2025 contemplan cuatro categorías principales:
Cada una de estas categorías busca destacar a actores que, desde su ámbito, han contribuido al diálogo intercultural entre China y España, en un contexto de creciente interés latinoamericano por la relación con el país asiático.
El lanzamiento de esta edición coincide con el 20.º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, un hito que simboliza la madurez y solidez de los lazos entre ambas naciones.
"El Grupo Cátedra China constituye hoy la única institución europea de sus características, dedicada de forma integral a la promoción del conocimiento, el entendimiento y la colaboración entre China y Europa desde España", destacó Muñoz.