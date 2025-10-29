Festival del Bote de Dragón: cultura china y solidaridad se unieron en la Laguna Carén

La Laguna del Parque Carén fue escenario del 3° Festival del Bote de Dragón, organizado por el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) junto al equipo Fortale_Senos Chile.

El encuentro, que combina deporte, cultura china y solidaridad, reunió a más de 300 deportistas nacionales e internacionales, fortaleciendo una tradición que promueve el entendimiento intercultural entre China y Chile.

El evento contó con el respaldo de la Embajada de la República Popular China, la Municipalidad de Pudahuel, el Instituto de Ciencias del Deporte ST y diversas instituciones educativas y sociales.

Remar por una causa solidaria

El Festival del Bote de Dragón, inspirado en una práctica milenaria china, se ha transformado en un espacio de encuentro entre culturas y comunidades.

La competencia de botes con forma de dragón fue protagonizada por las Remadoras Rosas, mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que promueven el poder terapéutico del remo en equipo.

"Cada año este festival crece no solo en convocatoria, sino también en profundidad. Ha logrado construir comunidad, tender puentes culturales y visibilizar una causa que nos moviliza a todos", señaló Lilian Espinoza, directora ejecutiva del Confucio Santo Tomás.

Desde la Embajada de China, la consejera cultural Xu Yunzhe destacó que el festival "combina la esencia de la cultura china con los valores espirituales de América Latina", rindiendo homenaje al espíritu de superación de las participantes.

Competencia internacional y premiaciones

En esta edición participaron equipos de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, además de delegaciones chilenas.

En la categoría internacional, el primer lugar fue para Argentina en Rosa, mientras que Rosas del Plata (Argentina) y Canomama (Brasil) compartieron el segundo puesto.

En la categoría nacional, los premios fueron para Fortale_Senos Chile B (1° lugar), Fortale_Senos Chile A (2° lugar) y San Pedro de la Paz (3° lugar).

La fundadora del movimiento Remadoras Rosas, Mónica Hernández, celebró el éxito de la jornada, afirmando que "acabamos de vivir el tercer Festival del Bote de Dragón, marcado por la complicidad y el compañerismo".

"Contamos con la presencia de campeonas nacionales e internacionales que nos inspiraron con su energía y esperanza", cerró.

Además de la competencia, el programa incluyó una muestra cultural china, con presentaciones del Coro Flor de Jazmín, la Danza del León a cargo de Choy Lee Fut Chile, y danzas tradicionales chilenas del Centro Cultural Araucaria de Pudahuel.

El público también disfrutó de una exhibición de caligrafía china y una degustación de zongzi, el clásico alimento asociado al Festival del Bote de Dragón en China.