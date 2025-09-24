Fuerza Aérea de China celebró jornada a puertas abiertas en Changchun
Publicado:
Fotos Destacadas
China: Escuelas albergan a personas a raíz del potente tifón Ragasa
Con Marcelo Díaz a la cabeza: Universidad de Chile viajó a Coquimbo para duelo ante Alianza
Universidad de Chile otorgó la Medalla Rectoral a la escritora Isabel Allende
Fotos Recientes
Fuerza Aérea de China celebró jornada a puertas abiertas en Changchun
Trump borró a Biden de la galería de los presidentes de EE.UU.
La formación que alista Universidad de Chile para la revancha ante Alianza Lima
Aviones del Equipo Acrobático Aéreo Bayi de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China realizaron una presentación durante las actividades de la jornada de puertas abiertas de aviación 2025 de la Fuerza Aérea del EPL de China y el Salón Aeronáutico de Changchun, en Changchun, en la provincia de Jilin, en el noreste de China.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados