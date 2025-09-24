Síguenos:
Fuerza Aérea de China celebró jornada a puertas abiertas en Changchun

Aviones del Equipo Acrobático Aéreo Bayi de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China realizaron una presentación durante las actividades de la jornada de puertas abiertas de aviación 2025 de la Fuerza Aérea del EPL de China y el Salón Aeronáutico de Changchun, en Changchun, en la provincia de Jilin, en el noreste de China.

