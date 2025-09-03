"Guardianes de acero": China presenta los últimos avances de su Fuerza Aérea
Publicado: | Fuente: CGTN En Español
El Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró el desarrollo de armas avanzadas que buscan no solo fortalecer su poderío, sino también proyectar una imagen de defensa y disuasión. El propio presidente Xi Jinping ha descrito la necesidad de construir una "gran muralla de acero" que garantice la estabilidad interna y la protección frente a amenazas externas.
La producción también resalta el rol de la innovación tecnológica como motor del desarrollo militar. Según analistas, este tipo de avances colocan a China entre los líderes mundiales en materia de defensa.