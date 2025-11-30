Instituto Confucio Santo Tomás celebró 18 años conectando a Chile con la cultura china

El Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás (ICST) celebró su 18º aniversario en Chile, destacando su trayectoria en la enseñanza del chino mandarín, la formación de más de 17.000 estudiantes y su rol como puente cultural entre Chile y China.

La ceremonia realizada la semana pasada contó con autoridades chilenas y chinas que subrayaron la importancia de la institución para el intercambio educativo y cultural.

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, afirmó que el ICST se ha consolidado como "una puerta de entrada fundamental para que los amigos chilenos aprendan chino y comprendan China", subrayando que su trabajo ha fortalecido la amistad bilateral.

Según el diplomático, durante el último año el Instituto ha ampliado su red educativa en el sur del país, organizado concursos académicos y realizado actividades culturales que se suman a la conmemoración de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China.

La rectora de la Universidad Santo Tomás, Claudia Peirano, destacó que el Instituto ha cumplido un rol clave en la difusión del idioma y la cultura china en Chile, aportando a la formación intercultural de miles de estudiantes.

Hu Xuewen, encargado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anhui, recordó que el ICST fue el primer Instituto Confucio de Chile y uno de los primeros en América Latina, fundado en 2007 gracias a la alianza entre ambas casas de estudio.

Hu enfatizó que esta colaboración ha permitido más de 20 visitas recíprocas entre autoridades y universidades, además de múltiples reconocimientos internacionales, incluido el de "Instituto Confucio Modelo".

Historias que transforman vidas

La directora ejecutiva del ICST, Lilian Espinoza, afirmó que el proyecto ha crecido desde "una semilla" hasta convertirse en un "árbol frondoso", y destacó el impacto del estudio del chino mandarín en las trayectorias personales de los estudiantes:

"Hemos visto a alumnos tímidos que hoy hablan con seguridad; a jóvenes que viajaron por primera vez y cuyo primer destino internacional fue China", señaló.

También agradeció a su equipo administrativo, a los docentes locales y a los profesores nativos, destacando que juntos han llevado "la esencia viva de China" a distintos rincones del país.