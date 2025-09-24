Síguenos:
Secretario de las JJ.CC. abogó por una gobernanza global equitativa

Publicado: | Fuente: CGTN en Español
Estados Unidos "busca mantener su hegemonía global a través de la intensificación de los conflictos, la generación de nuevas guerras, la guerra arancelaria que hemos podido visualizar", acusó Gonzalo García, secretario general de las Juventudes Comunistas de Chile, durante el programa de discurso "La Fuerza de las Ideas" de CGTN. El dirigente destacó la reunión de líderes China-CELAC, abogó por una gobernanza global equitativa e instó a que los jóvenes líderes impulsen la cooperación.

LEER ARTICULO COMPLETO

