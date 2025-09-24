Webinar gratuito: Guía estratégica para triunfar en la Feria de Cantón 2025

Con el fin de preparar a empresas, profesionales y emprendedores interesados en ampliar sus horizontes comerciales hacia Asia, el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) realizará el E-Club Chino "Preparación estratégica para la Feria de Cantón: claves para el éxito".

La actividad se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a las 18:00 horas, a través de la plataforma Zoom y también en vivo por el Facebook institucional ConfucioUst.

La Feria de Cantón, celebrada en China, es una de las vitrinas comerciales más importantes y concurridas del mundo. Cada año, miles de compradores y proveedores internacionales se reúnen para establecer vínculos, cerrar negocios y explorar nuevas oportunidades de comercio exterior. Comprender su dinámica y prepararse adecuadamente es clave para quienes buscan concretar alianzas estratégicas o acceder a productos de calidad con condiciones favorables.

Este webinar busca justamente entregar herramientas prácticas para maximizar la participación en este evento. Desde la organización previa del recorrido por los pabellones, la coordinación de reuniones con proveedores y la definición precisa de productos, hasta el análisis de condiciones de pago, logística y aspectos normativos requeridos para la importación en Chile, los asistentes obtendrán una visión integral de lo que implica asistir a la Feria con una estrategia clara.

El encargado de liderar esta sesión será David Gajardo Cowell, reconocido experto en comercio exterior, con estudios en Ingeniería Química y Marketing en la University of Surrey, además de posgrados en administración y marketing en instituciones como la Universidad Católica, Adolfo Ibáñez y Berkeley University, Gajardo compartirá su experiencia para guiar a los participantes en una preparación eficiente y efectiva. Es director de I-pymexport, una empresa consultora especializada en el ámbito financiero y administrativo, que ha asesorado a más de 500 pequeñas empresas en su proceso de exportación.

Quienes deseen asistir deben inscribirse previamente para acceder vía Zoom en el enlace https://bit.ly/InscripcionEClubFeriaCanton. También es posible seguir la transmisión abierta desde la cuenta de Facebook ConfucioUst, sin necesidad de registro previo.